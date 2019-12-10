Сеул, , 09:32 — REGNUM Показатель уровня экономической активности в Южной Корее в октябре 2019 года составил 98,88 пункта, что на 0,03 пункта выше по сравнению с сентябрем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные сводного опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Известно, что уровень экономической активности Южной Кореи падал на протяжении 28 месяцев подряд с июня 2017 года. Согласно экспертам, незначительный рост показателя связан с ростом индекса KOSPI и индекса экономических настроений.

Предполагается, что если уровень экономической активности страны продолжит увеличиваться, что в ближайшем будущем экономика Южной Кореи придёт в норму.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.

KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) — корейский фондовый индекс, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже. Индекс начал рассчитываться в 1983 году. Индекс начал рассчитываться в 1983 году, заменив собой индекс KCSPI (Korea Composite Stock Price Index).