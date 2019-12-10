Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM Свердловское заксобрание приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов во втором и третьем чтении. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главный финансовый документ принят со следующими показателями: доходы бюджета составят 267 млрд рублей, расходы — 296,6 млрд рублей. Дефицит же составит 29,4 млрд рублей.

При балансировке бюджета были увеличены расходы. В частности, будет дано 500 млн рублей на начало строительства нового зала свердловской филармонии, 400 млн на реставрацию здания и организацию нижнетагильского музейного комплекса «Заводоуправление Демидовых».

Были увеличены и доходы бюджета за счёт ожидаемой продажи акций птицефабрик «Свердловская» и «Рефтинская».

Как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета приняли в первом чтении 19 ноября 2019 года. Тогда доходы бюджета составляли 260,6 млрд рублей, расходы — 286,9 млрд рублей.

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