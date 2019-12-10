Хабаровск, , 09:41 — REGNUM Население Хабаровского края с начала 2019 года сократилось на 18,5 тыс. человек. Демографические убытки — по всем, фиксируемым статистикой, показателям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Умирают чаще, рожают реже: Хабаровский край продолжает терять население

С января по сентябрь 2019 года отрицательное миграционное сальдо Хабаровского края (разница между прибывшими и уехавшими, снявшимися с регистрационного учёта) составило 2 935 человек.

Уезжают жители Хабаровского края на Кубань, в Москву и область, Санкт-Петербург и область, Калининград, а также в соседнее Приморье.

В Хабаровский край едут преимущественно из Забайкалья, Еврейской АО, Сахалина и Омской области. Но миграционный приток потерь не покрывает.

Отрицательное сальдо сложилось и в международной миграции. Миграционная активность, согласно наблюдениям Хабаровскстата, снизилась по сравнению с 2018 годом на 5,5%.

Ухудшились и показатели по естественной убыли населения. Смертность по-прежнему превышает рождаемость. С января по октябрь в регионе родилось 12 146 детей, а умерло 14 849 человек. За аналогичный период 2018 года умерших фиксировалось на 564 человека меньше.

Основной причиной демографических потерь остаётся ухудшающееся социально-экономическое положение региона — сокращения на предприятиях, ликвидация малых предприятий, банкротства крупных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Хабаровском крае, равно, как и в других регионах Дальнего Востока, фиксировались нарастающие демографические убытки — отток населения и превышение смертности над рождаемостью.