Чебоксары, , 09:08 — REGNUM В Чувашии в 2020 году планируют запустить троллейбусное движение между Чебоксарами и Новочебоксарском. На линию выйдут троллейбусы с автономным ходом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

По данным министерство транспорта, до 16 декабря в республику должны быть поставлены из Уфы троллейбусы для маршрута Чебоксары — Новочебоксарск. Речь идёт о троллейбусах, которые ездят на автономном ходу, то есть оборудованы комплектом батарей (аккумуляторов), позволяющим двигаться без контактной сети. Предполагается, что такой транспорт начнет курсировать между городами с января 2020 года.

По одной из версий, маршрут пройдёт через новоюжный район Чебоксар. В настоящее время решается вопрос о том, на чьём балансе будут находиться новые троллейбусы.

Накануне, 7 декабря, между городами проехал троллейбус: от Красной площади до магазина «Каблучок» в Новочебоксарске, перейдя в автономный режим возле поста «Восточный».