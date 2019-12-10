Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Соглашение о принципах эффективного орошения и производительности сельского хозяйства Казахстана подписали министерства сельского хозяйства республики, казахстанская компания Kusto Group и американская компания Valmont Industries. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе председателя правительства республики.

Соглашение было подписано в рамках рабочего визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в США. Стороны договорились о строительстве в республике завода по производству ирригационных установок Valley.

Производство планируется построить в 2022 году. Его мощность составит 1 тыс. машин фронтального и кругового орошения в год. Планируется, что данная мера позволит снизить водозатратность в сельской хозяйстве Казахстана на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках рабочего визита премьер-министра Казахстана в США было подписано соглашение о реализации программы развития современной агро-мультипротеиновой индустрии. В рамках документа компания Tyson Foods планирует построить в республике мясоперерабатывающий завод.

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