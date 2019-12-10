Париж, , 08:43 — REGNUM Согласно отчету международного института исследований проблем мира, продажи оружия в мире выросли почти на 5% в 2018 году, передает BFM TV.

По данным исследования, Франция занимает 5,5% мирового рынка оружия и является четвертым по величине экспортером. На вершине рейтинга американская оружейная промышленность, на долю которой приходится 59% рынка, оборот в 246 млрд долларов США, что на 7,2% больше, чем в 2017 году. Россия остается на втором месте в рейтинге крупнейших производителей оружия, с долей рынка 8,6%, опережая Великобританию (8,4%) и Францию.

Что касается Китая, то страна может насчитывать от трех до семи компаний в первой сотне. КНР выделяет 1,9% ВВП на оборонную промышленность ежегодно с 2013 года.

Известно, что первая российская компания в топ-100 «Алмаз — Антей», поднялась на девятое место с оборотом 9,6 млрд долларов США (+18% по сравнению с 2017 годом).

«Это увеличение можно объяснить не только внутренним спросом, но и продолжающимся ростом продаж оружия в другие страны, особенно экспорта системы ПВО С-400», — отмечается в отчете международного института исследований проблем мира.

Согласно исследованию, в Турции хорошо идут дела в оружейной отрасли. Две компании вошли в топ-100, а оборот вырос на 22% в годовом исчислении до 2,8 млрд долларов США.

Напомним, ведущим мировым производителем оружия с 2009 года является американская компания Lockheed Martin (47,3 млрд долларов дохода). На компанию приходится 11% продаж оружия в мире.

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