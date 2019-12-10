Чита, , 08:29 — REGNUM В Забайкальском крае пострадавшим в результате засухи аграриям выплатят компенсацию до конца 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в краевом правительстве.

Уточняется, что Минсельхоз России провёл экспертную оценку документов, подтверждающих гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи летом 2019 года. Определена сумма компенсации по застрахованным посевам сельскохозяйственных культур — 99 млн 654,41 тыс. рублей. Эти деньги аграриям обещают выплатить до конца года.

Напомним, из-за засухи в шести районах Забайкалья летом 2019 года пострадало 47 хозяйств. Погибли сельхозкультуры на площади 35,4 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом минсельхоз Забайкалья по итогам аграрного сезона-2019 оценил общий ущерб от засухи более чем в 200 млн рублей. Однако выплаты получат только хозяйства, застраховавшие посевы.

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