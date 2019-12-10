Москва, , 08:09 — REGNUM Торги по нефти сорта Brent 9 декабря закрылись снижением на 0,41%. Цена корректировалась после пятничного роста на решении ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день, до 1,7 млн до марта 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

После встречи ОПЕК внимание инвесторов и трейдеров вновь сфокусировалось на торговой войне между США и Китаем. Есть риски, что 15 декабря Штаты без сделки повысят пошлины на китайские товары. Если пошлины повысят, то трейдеры начнут закладывать в цены снижение спроса на нефть из Китая.

Сегодня, 10 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Цена держится выше $64 за баррель.

Ближайшая цель по нефти — $65,75. Резких ценовых колебаний на нефтяном рынке стоит ожидать после заседания ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла.

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