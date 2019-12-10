Пекин, , 08:08 — REGNUM Внешняя торговля Китая выросла на 2,4% за первые 11 месяцев 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

За указанный период общий объем внешней торговли составил 28,5 трлн юаней ($4,14 трлн). Экспорт подскочил на 4,5% в годовом исчислении до 15,55 трлн юаней, в то время как импорт составил 12,95 трлн юаней. Положительный баланс внешнеторгового сальдо Китая увеличился на 34,9% за указанный период до 2,6 трлн юаней.

Только за ноябрь внешняя торговля Китая составила 2,86 трлн юаней, что на 1,8% выше, чем в ноябре 2018 года. Торговля со странами «Нового Шелкового пути» выросла на 9,9% до 8,35 трлн юаней с января по ноябрь 2019 года, что, в свою очередь, составляет 29,3% от общего объема внешней торговли страны.

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