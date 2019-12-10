Хабаровск, , 08:12 — REGNUM В декабре 2019 года единственный на Дальнем Востоке электроплавильный завод «Амурсталь» сократил выпуск продукции. Это связано с обысками в офисах компаний ГК «Торэкс», крупнейшим активом которой является «Амурсталь», и широким освещением этих событий в СМИ. В дирекции компании заверили, что предприятие сумело доказать, что является надежным партнёром, и производство остановлено не будет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с освещением в СМИ информации, которая не соответствовала действительности, о якобы проведенных обысках на «Амурстали», поставщики лома приостановили отгрузку, банки приостановили выдачу траншей по имеющимся кредитным линиям, покупатели колебались в размещении заказов. Поставки металлолома с собственных площадок не останавливались ни на один день, и на сегодня руководством предприятия предприняты все меры, которые позволили убедиться нашим поставщикам и покупателям в том, что ООО «Торэкс-Хабаровск» надёжный партнёр, выполняющий свои обязательства», — сообщил ТАСС генеральный директор «Амурстали» Сергей Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, дирекция завода ранее выступила с заявлением о том, что на «Амурстали» проводились не обыски, а гласное оперативно-разыскное мероприятие, в рамках которого силовикам были предоставлены затребованные документы.

В ноябре 2019 года в офисах предприятий, входящих в ГК «Торэкс», в Хабаровском крае прошли оперативно-разыскные мероприятия, которые в СМИ назвали обысками. Аналогичные мероприятия прошли и в правительстве Хабаровского края. СМИ сообщали, что обыски прошли в хабаровском офисе сенатора от Хабаровского края Елены Грешняковой, однако сенатор опровергла это, сообщив в эфире регионального телевидения, что никаких мероприятий в её офисе не проводилось, а выложенные в сеть ролики — фейк. ГК «Торэкс», крупнейшим активом которой является завод «Амурсталь», связывают с семьей и близким окружением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его супруга Лариса Стародубова владеет 25% акций, давний деловой партнёр губернаторской четы Николай Мистрюков, также владеющий 25% акций, арестован по подозрению в давних убийствах.