Москва, , 08:05 — REGNUM Торги на Мосбирже по рублевым парам 9 декабря открылись небольшим ростом. Рубль торговался недолго в минусе. На вечерней сессии он укрепился ко всем основным валютам на фоне восстановления цен на нефть после дневной коррекции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги укреплением против основных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,26%, до 63,59 руб., евро/рубль — на 0,21%, до 70,35 руб., фунт/рубль — на 0,14%, до 83,60 руб.

В течение дня торги проходили спокойно. Внимание инвесторов сосредоточено на результатах заседаний центральных банков США, Европы и Швейцарии.

Неопределенности на рынки добавляют внеочередные парламентские выборы в Великобритании, а также события, связанные с торговой сделкой между США и Китаем.

Сегодня, 10 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе. Цена держится выше $64 за баррель, что повышает вероятность к дальнейшему росту котировок и укреплению рубля.

Целевая зона для пары доллар/рубль находится между уровней 63,20 — 63,35 руб. Закрытие торгов выше 63,85 сменит медвежьи настроения по доллару на бычьи.

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