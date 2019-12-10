Томск, , 08:01 — REGNUM С начала 2019 года в Томске реализуются восемь из 12 национальных проектов. Об этом 10 декабря сообщил мэр Томска Иван Кляйн.

Как уточнили ИА REGNUM в мэрии Томска, речь идёт о нацпроектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жильё и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование», «Цифровая экономика» и «Экология».

По словам Кляйна, по дорожному проекту в Томске в текущем году отремонтировали восемь крупных участков улично-дорожной сети. По нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроены 28 общественных пространств. Что касается расселения аварийного жилья, закуплена 71 квартира в микрорайоне Радонежский и 44 в других районах Томска. Аукционы на покупку квартир продолжаются.

«Мы расселим до конца года 313 квартир в аварийных домах, где проживает порядка 900 человек» — заявил Иван Кляйн.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект помог отремонтировать дом культуры в Забайкалье.