Якутск, 10 декабря 2019, 08:03 — REGNUM Основной наплыв туристов в Якутию, в том числе и иностранных, ожидается лишь после 2022 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции в Москве 9 декабря в числе прочих направлений развития республики отметил и туристическую отрасль.
«По нашим прогнозам, серьёзный выход на мировой рынок у нас будет после 2022 года, когда завершится реконструкция аэропортов в Якутске, Нерюнгри и Мирном. У нас появится приемлемая транспортная инфраструктура, и мы сможем принимать самолёты соответствующего класса. Мы хотим выйти на сотни тысяч туристов из-за рубежа и, конечно, очень заинтересованы в российских туристах», — сказал глава Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, турмаршруты в высокогорных приграничных районах Чечни станут доступны для всех желающих.