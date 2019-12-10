Москва, , 07:44 — REGNUM Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

В организации сообщили, что в период с января по сентябрь 2019 года темпы роста доходов авиаперевозчиков незначительно опередили рост расходов, однако это почти не повлияло на их экономическое положение — убытки за девять месяцев всё равно составили 9,7 млрд рублей.

Всего по итогам 2019 года, по оценкам экспертов, авиакомпании понесут убытки в размере 40 млрд рублей. При этом им пока не предоставили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает.

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