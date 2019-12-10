Пермь, , 07:43 — REGNUM Скоростной электропоезд «Ласточка» 9 декабря совершил первый рейс по маршруту Пермь — Екатеринбург — Пермь. Первыми пассажирами стали 130 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

Напомним, из Перми в Екатеринбург состав отправляется утром. Время в пути составляет пять часов 16 минут. Из Екатеринбурга поезд возвращается вечером и следует до Перми пять часов 36 минут.

Стоимость железнодорожного билета зависит от сезона. По данным 59.ru, поездка 10 декабря обойдется в 537 рублей. А с 20 декабря билет до Екатеринбурга подорожает на 100 рублей. В новогодние праздники стоимость билетов составит более 700 рублей.

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