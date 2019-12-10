Пекин, , 07:17 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал продолжить реформу нефтегазового сектора промышленности во имя обеспечения безопасности и стабильности поставок нефти и газа, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Ли сделал свое заявление 9 декабря в письменной инструкции к созданию нового государственного предприятия центрального подчинения китайской нефтегазовой трубопроводной корпорации China Oil & Gas Piping Network Corporation.

Он также выразил поздравления в связи с созданием новой госкорпорации, а также высказал надежду, что благодаря ей эффективность распределения нефтегазовых ресурсов в Китае улучшится в интересах национальной стратегии развития и простых людей.

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