Циолковский, Амурская область, , 06:48 — REGNUM «Роскосмос» по поручению президента России Владимира Путина разрабатывает закон об особом статусе космодрома «Восточный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом на заседании Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России подробно рассказал заместитель генерального директора компании «Роскосмос» Иван Харченко. По его мнению, новый закон будет аналогичен законам, которые принимались для Олимпиады в Сочи и строительства Крымского моста.

«Сейчас прорабатывается также по поручению президента закон об особом статусе космодрома «Восточный», что даст возможность убрать все формальные процедуры. Аналогичные законы принимались и по сочинской Олимпиаде, и по АТЭС, и по строительству отдельных объектов, таких как Крымский мост и других», — цитирует Харченко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года с космодрома «Восточный» планируется провести первый пуск коммерческого аппарата.