Магадан, Магаданская область, , 06:03 — REGNUM На выставке-ярмарке в Москве, проходившей в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока», было продано 6 тонн рыбы, 4,5 тонны креветки, 950 кг мёда, около 1500 изделий народных промыслов, выпито 1 900 литров горячих дальневосточных напитков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего на дальневосточной ярмарке с 3 по 8 декабря побывало около 25 тыс. человек. Продано за эти дни свыше 11,5 тонн различной продукции: более 60 наименований морепродуктов, а также раскуплено свыше тонны мясных деликатесов.

В мастер-классах народных умельцев поучаствовали 1 300 человек. На сценических площадках ярмарки прошло 90 творческих номеров ведущих коллективов Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, все 11 дальневосточных регионов представили свои экспозиции, товары на ежегодном фестивале «Дни Дальнего Востока» в Москве. У каждого, привезённого на ярмарку товара, нашёлся свой ценитель.