Благовещенск, , 05:39 — REGNUM Два банка уже начали приём заявлений от желающих взять «дальневосточную ипотеку», условия получения которой в понедельник, 9 декабря, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящий момент за выдачей жилищных кредитов в банки «Азиатско-Тихоокеанский банк» и «ДОМ.РФ» обратились 120 человек, из них пять заявок одобрены. Остальные банки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Открытие и другие начнут приём документов и выдачу кредитов в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты подвергают сомнению работоспособность «дальневосточной ипотеки», склоняясь к мысли, что эффективной работе задуманного проекта будет противостоять отсутствие подзаконной нормативной документации и чиновничий бюрократизм.