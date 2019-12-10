Москва, , 05:18 — REGNUM Предложение о дифференциации тарифов на вывоз мусора в зависимости от возраста может поддержать Минстрой России. Об этом 10 декабря сообщает газета «Известия».

Предложение совсем отменить плату за вывоз мусора для детей от 0 до 3 лет, а также для детей от 3 до 11 лет из семей льготников и понизить ставки для всех остальных детей в возрасте до 11 лет направила в Минстрой общественная организация «Деловая Россия».

В ответном письме ведомства на имя главы комитета по энергетике московского областного отделения «Деловой России» Алексея Смирнова говорится, что предложение общественников «будет проанализировано и по возможности учтено в ходе плановой работы Минстроя России по актуализации законодательства РФ в сфере ЖКХ».

Как прокомментировал поданные предложения Смирнов, одна из проблем реформы связана с обоснованностью тарифов на вывоз мусора.

«Очевидно, что дети производят мусора в разы меньше взрослых, поэтому необходимо на государственном уровне закрепить дифференциацию тарифов», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемая «мусорная реформа» началась в России с 1 января 2019 года. В результате её вывоз мусора был передан от мелких подрядчиков к крупным региональным операторам.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 6 декабря:

«Люди жалуются в ряде регионов на необоснованные завышения тарифов на вывоз мусора, а главное — они не видят пока никакого движения в лучшую сторону».

Читайте также: Матвиенко: люди не видят улучшений с «мусорной реформой»

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация с тарифами на мусор тихая — Медведев