Якутск, , 05:02 — REGNUM Власти Якутии намерены активно развивать сеть газомоторных автозаправок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Якутии Айсен Николаев во время пресс-конференции в Москве акцентировал, что правительство в вопросе перехода автовладельцев на газомоторное топливо будет сотрудничать с республиканскими предприятиями.

«Регион, который имеет огромное количество газа, добывает его и отправляет на экспорт, должен максимально активно пытаться производить газомоторное топливо и переводить на него свой транспорт. ЯТЭК и «Саханефтегазсбыт» готовы совместно с правительством по всей республики внедрять новые проекты», — озвучил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области к 2030 году планируется построить 62 газомоторных заправки.