Париж, , 04:14 — REGNUM Продление со следующего года контракта на транзит газа из России в Европу через украинскую территорию имеет большие шансы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря в ходе пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже.

По словам Зеленского, он и президент РФ Владимир Путин много времени уделили встрече «с глазу на глаз» для того, чтобы обсудить именно этот вопрос. Украинский президент отметил, что встречи по проблеме газового транзита, которые ранее проводили представители обоих государств, не были такими плодотворными, как на прошедшем саммите.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря руководство компании «Нафтогаз Украины» выдвинуло окончательные условия для заключения нового контракта на транзит российского газа. Согласно этим условиям, Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

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