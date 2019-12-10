Каракас, , 04:14 — REGNUM В Венесуэле рост цен с начала 2019 года достиг 5,51 тысяч процентов. Об этом 9 декабря сообщает комитет по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Как написал в своем Twitter член комитета Анхель Альварадо, месячная инфляция в ноябре достигла уже 35,8%, в результате чего «празднование Рождества сильно осложнилось для подавляющего большинства жителей страны, у которых нет доступа к долларам».

Депутаты парламента, который контролируют политические оппоненты правительства Николаса Мадуро, предполагают, что в годовом исчислении инфляция превысит 13 тысяч процентов.

В Боливарианской республике, находящейся под санкциями США из-за взятия под национальный контроль богатейших нефтяных запасов, нарастает социально-экономический и политический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров на V международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог» заявил, что как и в ситуации с Ираном, замысел задушить страну экономически и стимулировать недовольство народа «мы наблюдаем и в отношении Венесуэлы».

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