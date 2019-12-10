Петропавловск-Камчатский, , 03:50 — REGNUM На Камчатке с начала 2019 года резко сократилось количество строительных, сельскохозяйственных и торговых компаний. Прирост, по данным Камчатстата, наблюдается в гостиничном бизнесе и общепите, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала 2019 года в регионе было ликвидировано 789 организаций, а зарегистрировано новых только 533.

Наибольший процент ликвидированных предприятий отмечен в сфере торговли, строительства и ремонта автотранспортных средств. Таких исчезло 194, а новых появилось только 110. С начала года ликвидировано 91 сельскохозяйственное предприятие, новых появилось 45.

Прирост наблюдается в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания: ликвидировано 23, зарегистрировано новых — 35. Предприятий, оказывающих услуги в социальной сфере и здравоохранении ликвидировано 12, а новых зарегистрировано 13. Организаций, оказывающих услуги в сфере спорта, досуга, развлечений ликвидировано 11, а новых появилось 16.

Как сообщало ИА REGNUM Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. С января по апрель 2019 года без работы в связи с сокращениями и ликвидацией предприятий, банкротствами организаций без работы остались более 6 тыс. человек. За год регион потерял более 1700 предприятий малого бизнеса.