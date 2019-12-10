Ханты-Мансийск, , 00:21 — REGNUM Арбитражный суд Югры принял к рассмотрению иск МТС-Банка о признании «ЮТэйр-Вертолётные услуги» банкротом. Требования кредитора составляют 16,1 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Помимо банка, о намерении подать иск о банкротстве на «ЮТэйр-Вертолётные услуги» ранее заявляла компания «Гидпромэнергострой» из Сургута, однако сумма требований не указывалась.

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» — основной вертолётный оператор в России. На службе компании свыше 320 вертолетов разных типов. Является дочерней структурой авиакомпании «ЮТэйр». Более 25 лет «ЮТэйр-Вертолетные услуги» обслуживает компании топливно-энергетического комплекса России, а также сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, оказывая авиационную поддержку миротворческим миссиям.

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