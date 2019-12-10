Нижний Новгород, , 00:08 — REGNUM В районе Бурнаковской низины с момента начала работ по сбору с поверхности Волги продуктов нефтепереработки собрали 1,5 тыс. литров сырья. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Ежедневно специалисты компании ООО «Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций» (ВОАСЭО) собирают с реки около 20 л нефтепродуктов. Работы проводились с середины сентября.

Распространению нефтепродуктов по течению препятствуют боновые ограждения, а также сорбционный материал, который впитывает нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяные пятна на Волге, на которые с 2013 года жалуются нижегородцы, являются следствием накопления нефтепродуктов в Бурнаковской низине. После оценки учёными, низину, где с 1882 года велась хозяйственная деятельность, могут включить в список объектов накопленного экологического вреда, дополнив перечень дзержинских свалок, и поставить в планы по рекультивации в рамках нацпроекта «Экология». Весной 2018 года, в преддверии матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде занимались очисткой акватории от пятен, которые поднимаются на поверхность Волги. К сбору были привлечены профессиональные аварийно-спасательные формирования, с акватории убрали свыше 4,5 тонн нефтепродуктов.