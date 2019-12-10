Рига, , 00:08 — REGNUM Расходы домашних хозяйств на еду в Латвии составляют 17,8% от общих расходов, что выше, чем в среднем по ЕС, сообщил портал Dienas Business.

Eurostat обобщил данные расходов домохозяйств среди всех 27 государств блока. Больше всего на покупку еды от общих расходов тратят в Румынии. Почти треть — 27,8%. В Литве и Эстонии на эти нужды уходит почти пятая часть доходов, 20,9% и 19,6% соответственно. Внизу таблицы, покидающая блок Великобритания — 7,8% и Германия 10,8%.

В среднем на покупку еды в ЕС домохозяйства тратят 12,1% своих доходов. 24% всех доходов уходят у европейцев на оплаты расходов связанных с жильём — коммунальные платежи, аренда и т.д. Следующая статья расходов — транспорт. На него уходит 13,2% всех доходов.

В этом смысле Латвия блика к среднеевропейским показателям. На содержание жилья здесь тратят 21,4% доходов, на транспорт 11,8%. В Литве эти позиции равняются 15% и 15,8%, в Эстонии 19,1% и 11,6%.