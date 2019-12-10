Рига, , 00:05 — REGNUM Потребительские цены в Латвии в сравнении с октябрём месяцем в ноябре снизились на 0,3%, инфляция в сравнении с аналогичным периодом 2018 го года составила 2,1%, пишет портал diena.lv.

В целом, по данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) ЛР индекс потребительских цен за последние 12 месяцев вырос на 2,8%.

За год цены на товары выросли на 1,8%, на услуги на 2,9%. Цены в группе продовольственных товаров поднялись на 2,5%. Акцизные товары: алкоголь и табак на 4,5%. На 3,6% за год выросли расходы связанные с жильём. Подорожали электроэнергия, отопление, вывоз мусора, цены на аренду и ремонт. Упала цена на природный газ, дрова, каменный уголь.

Расходы на здравоохранение выросли на 2,7%. Причина — рост гонораров врачей и цен на фармакологию. Цены на топливо возросли на 6,6%. Отдыхать в течение года стало дороже на 3,5%.