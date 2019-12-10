Рига, , 00:04 — REGNUM Латвийский омбудсмен Юрис Янсонс посоветовал политикам больше не использовать мантру: «в бюджете денег нет», информировал портал LSM.

Он отметил, что ежегодно Латвия формирует «самый большой бюджет» в истории. При этом обязательства правительства по отношению к финансированию медицины в размере 3,5% от ВВП не выполняются. В 2020 году расходная часть бюджета ЛР утверждена в размере 10 млрд евро. В этой ситуации речь должна идти о персональной ответственности политиков, считает латвийский правозащитник.

Как писало ИА REGNUM, 1 октября, Юрис Янсон оспорил в Конституционном суде решение латвийского правительства установить в 2020 году минимальный гарантированный уровень дохода в 64 евро. Янсонс счёл это решение нарушением Конституции, в которой говорится о социальных гарантиях со сторону государства. При том что рассчитанный ещё в 2017 году порог бедности в Латвии составлял 367 евро в месяц. В данный момент государство отказалось от его расчётов.