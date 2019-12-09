Лондон, , 23:31 — REGNUM Нефть марки WTI вернулась к отметке $59 за баррель, нефть Brent продолжает находиться выше $64 за баррель, 9 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 20 центов (0,31%), до $64,19 за баррель. Дневной диапазон марки — от $63,62 до $64,50 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подешевели на 19 центов (0,32%), до $59,01 за баррель. Диапазон сессии для WTI составил $58,24 — $59,25 за баррель.

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