Бишкек, , 23:05 — REGNUM В декабре 2019 года доходы республиканского бюджета Киргизии сложатся на уровне 14 млрд 565 млн сомов 627,3 (13 млрд 287 млн рублей), а расходы — 12 млрд 629,6 млн сомов (11 млрд 521 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В том числе официальные трансферты — 3 млрд 44,7 млн сомов (2 млрд 777 млн рублей), из которых на грант России на поддержку бюджета республики приходится 1 млрд 396 млн сомов (1 млрд 273 млн рублей).

Налоговые доходы должны будут составить 6 млрд 553,1 млн сомов (5 млрд 978 млн рублей), из которых от налоговой службы поступит 4 млрд 79 млн сомов (3 млрд 721 млн рублей), от таможенной службы — 2 млрд 474 млн сомов (2 млрд 257 млн рублей) и от золоторудного месторождения «Кумтор» — 1 млрд 620,2 млн сомов (1 млрд 478 млн рублей).

Неналоговые доходы прогнозируются на уровне 4 млрд 967,8 млн сомов (4 млрд 532 млн рублей).