Ашхабад, , 23:04 — REGNUM Объем взаимного товарооборота между Туркменией и Турцией в 2019 году достиг $935 млн (около 59,6 млрд рублей), что на 45% больше показателя 2018 года. Об этом заявил председатель туркмено-турецкого делового совета Халил Авджи, передает «Orient» со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, экспорт туркменской продукции в Турцию составил $370 млн (около 23,6 млрд рублей), а импорт турецких товаров в Туркмению сложился на уровне $565 млн (36 млрд рублей).

Говоря об инвестиционных перспективах на туркменском рынке, Халил Авджи акцентировал внимание на агропромышленном комплексе Туркмении, поскольку основные капиталовложения приходились на туркменские теплицы, что поспособствовало росту турмено-турецкого товарооборота.