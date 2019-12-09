Москва, , 23:03 — REGNUM Саратовская область попала в число одного из аутсайдеров в России по вопросу перехода на новую схему обращения с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами). Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Так, Саратовская область названа в числе регионов, где сложная ситуация с реализацией новой схемы обращения с отходами.

«Она плохая или даже, может быть, критическая, и там система не заработает с 1 января», — полагает глава правительства.

Также он отметил, что в Саратовской области «наименее проработана» территориальная схема обращения с мусором.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области оператор стал отвечать за обращение с отходами с середины августа 2018 года, с этого же момента с населения стали брать плату за эту услугу. Эти обязанности возложены на филиал АО «Управление отходами». Причем введение новой системы сопровождалось массовыми жалобами.

В ноябре прошлого года прокуратура области установила, что по 250 адресам услуга по вывозу мусора не предоставлялась или предоставлялась некачественно. При этом в отношении около 400 собственников жилья выставили счета на оплату неоказанной услуги, в ряде квитанций содержались недостоверные сведения о числе собственников помещений, общей площади. Ряд платежек направили в адрес умерших собственников.

Тогда же активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что тариф на оплату услуг регионального оператора ТКО вырос наиболее значительно в Саратовской области — в 14,6 раза. В 2017 году стоимость услуги захоронения отходов в регионе на один кубометр составляла 40 рублей, в ноябре 2018 года она составляет уже 586 рублей.

Уже в январе текущего года в Саратовской области было возбуждено первое в России уголовное дело о «мусорной» реформе — по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратура региона выяснила, что отходы вывозятся несвоевременно.