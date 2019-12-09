Пекин, , 23:00 — REGNUM В министерстве коммерции КНР повели итоги 2019 года, отметив, что баланс вешней торговли Китая остаётся стабильным, а её структура продолжает улучшаться, обещая к концу года повторить прошлогодний рекордный показатель в 30 трлн юаней (около 4,3 трлн долларов), сообщает 9 декабря Синьхуа, ссылаясь на материалы пресс-конференции руководителя профильного департамента Ли Синцяня.

Данные таможенной службы КНР показывают, что объём товарооборота вырос на 2,4%. Более высокий удельный вес в продукции экспорта имеют высокотехнологичные и высококачественные товары с высокой добавленной стоимостью.

Указывая на внешнеполитическую неопределенность как на осложняющий фактор, Ли Синцянь, тем не менее, высказал уверенность в сохранении существующих товарооборотов и в следующем, 2020 году.