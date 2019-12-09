Москва, , 22:52 — REGNUM Соглашение о подключении строящейся АЭС «Аккую» к турецкой энергосистеме подписано 9 декабря, сообщили в пресс-службе Росатома.

Соглашение, которое подписали АО «Аккую Нуклеар» и госкомпания Transmission (TEIAS), позволит российской и турецкой сторонам вести полномасштабную работу по созданию схемы выдачи мощности АЭС.

«В рамках соглашения электроэнергия, вырабатываемая АЭС «Аккую», будет передаваться с распределительного устройства АЭС «Аккую» по линиям электропередачи с напряжением 400 кВ на шесть трансформаторных подстанций, являющихся частью единой энергосистемы Турции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект позволит создать самую мощную и самую разветвлённую систему выдачи мощности в Турции: общая протяжённость высоковольтных линий в рамках выдачи мощности АЭС «Аккую» превысит тысячу километров.

Напомним, АЭС «Аккую» — это первая в Турции атомная электростанция, которая строится на южном побережье по российскому проекту.