Москва, , 22:47 — REGNUM В 17 субъектах РФ есть риски того, что региональные операторы по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами) могут прекратить свою деятельность. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Он уточнил, что в основном операторы перестанут работать по финансовым причинам. В зоне обслуживания этих компаний проживают 14 млн человек.

«И губернаторы должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такого развития событий, и представить в правительство конкретные предложения», — заключил Медведев.

ИА REGNUM напоминает, также на этом совещании Медведев констатировал, что в ряде регионов есть сложности с переходом на новую систему обращения с отходами. До настоящего момента полностью перешли на новую схему лишь 70 из 85 регионов РФ.

В числе наиболее проблемных регионов премьер-министр назвал Камчатский край, Краснодарский край, Хабаровский Край, Владимирская, Курганская, Саратовская, Ульяновская и Еврейская автономная области.