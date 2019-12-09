Милан, Италия, , 22:24 — REGNUM Компания Arcellor Mittal предложила властям Италии заплатить в бюджет страны 1 млрд евро за прекращение действия своих обязательств относительно работы завода в Таранто, передаёт информагентство ANSA в понедельник, 9 декабря.

По данным издания, министры отвергли это предложение: вариант ухода компании с предприятия рассматривается, но в таком случае компенсация должна быть почти вдвое больше.

В ближайшие дни профсоюз крупнейшего металлургического завода Италии намерен начать забастовку. Рабочие, как и министры, настаивают на выполнении Arcelor Mittal всех своих обязательств в части количества сотрудников и непрерывности производства, в компании ссылаются на неблагоприятную конъюнктуру и предполагают увольнения.