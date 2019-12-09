Эр-Рияд, 9 декабря 2019, 22:19 — REGNUM Расходная часть бюджета Саудовской Аравии в 2020 году составит 1,02 трлн риалов ($272 млрд), 9 декабря передает агентство Reuters.
Ожидается, что доходы королевства в наступающем году составят 833 млрд риалов. Дефицит бюджета вырастет до 187 млрд риалов (6,4% ВВП), госдолг — до 678 млрд риалов (24% ВВП).
Рост ВВП в 2020 году власти Саудовской Аравии прогнозируют на уровне 2,3%. При этом в 2019 году рост ВВП королевства составил всего 0,9%.
Читайте также: Саудовская Аравия проведет эмиссию в $31 млрд для покрытия дефицита бюджета