Анкара, , 21:57 — REGNUM Геологоразведочные работы планирует проводить Турция в Чёрном море, заявил 9 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире TRT.

По словам турецкого лидера, работы будут начаты и в международных водах, а также продолжены — в Средиземноморье. Для этого турецкие власти приобрели дополнительное буровое судно.

Напомним, до сих пор Турция вела геологоразведку в районе Восточного Средиземноморья.

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