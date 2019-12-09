Нижний Новгород, , 21:51 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года в Нижегородской области ввод жилья увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,2%. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в ходе видеоконференции, которую провел с регионами премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По его словам, до настоящего момента в регионе введено в эксплуатацию 1,286 млн кв метров жилья.

«Показатель ввода в эксплуатацию жилья в 2019 году мы планируем выполнить в полном объёме за счет оказания застройщикам мер поддержки, в первую очередь, административного и организационного характера», — добавил Никитин.

В то же время он отметил, что для выполнения показателей национального проекта «Жильё и городская среда» до 2024 года необходимо повысить доступность ипотечного кредитования и снять инфраструктурные ограничения. Также он полагает, что нужно увеличить объём федерального финансирования программ строительства социальной и инженерной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, целевым показателем национального проекта «Жилье и городская среда» является увеличение площади жилья на каждого жителя до 29 кв метров, тогда как в настоящее время на каждого нижегородца приходится 26,7 кв метров.