Тегеран, , 21:37 — REGNUM Бюджет Ирана на 2020 год составлен с учётом снижения на пять долларов цены за баррель нефти, сообщили 9 декабря в пресс-службе правительства страны.

По оценке иранской организации бюджетного планирования, правительство при составлении бюджета рассчитывало, что в 2020 г. объём ежедневного экспорта будет составлять миллион баррелей.

При этом цена барреля будет $50, что на пять долларов меньше, чем закладывалось в бюджет 2019 года.

Напомним, власти Ирана объявили, что планируют снижать зависимость экономики от экспорта нефти.

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