Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет правительственных законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и инвестиций в РФ, сообщает ИА REGNUM.

Речь идёт о так называемом новом «инвестиционном кодексе». В частности, правительство предлагает установить в РФ два инвестиционных режима — общий и проектный. В рамках общего режима инвесторам гарантируется, что все нововведения, которые могут усложнить условия ведения бизнеса, будут вступать в силу с отсрочкой в три года.

Второй инвестиционный режим — проектный — подразумевает, что инвестор заключает соглашение с государством и может претендовать на господдержку. Срок соглашений может варьироваться от шести до 20 лет. В течение его действия инвестор получает гарантию неизменности ставок по налогам на прибыль и имущество, а также транспортному и земельному налогам и нормам уплаты НДС. Кроме того, в течение трех лет для него также будут сохранены действующие в момент подписания соглашения условия техрегулирования, лицензирования и землепользования.

При этом инвестору необходимо вложить собственные средства в проект. Если речь идет о сфере образования, здравоохранения и культуры, то инвестор должен вложить не менее 250 млн рублей, если бюджет проекта достигает 1 млрд рублей. В случае если проект связанной со сферой промышленности, сельского хозяйства или цифровой экономики, то вложения инвестора должны достигать 1,5 млрд рублей (если бюджет проекта 7 млрд рублей). Крупные проекты с бюджетом более 25 млрд рублей предполагают, что инвестор вложит не менее 5 млрд рублей собственных средств.

Нормы направлены на привлечение инвестиций именно в реальный сектор экономики, поэтому положения не коснутся проектов в области добычи нефти и газа, финансового сектора, а также игорного бизнеса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявлял, что ко второму чтению депутаты ждут от регионов предложений по доработке инициативы. Для этого регионам необходимо, в частности, провести парламентские слушания и обсудить основные положения законопроекта, а также необходимые изменения к нему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обсуждении законопроекта на пленарном заседании Госдумы примут участие представители непарламентских партий — «Коммунисты России», «Яблоко», «Зелёные» и Партия Роста.

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