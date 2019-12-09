Москва, , 20:44 — REGNUM Информация об отсутствии эффекта от закона о декриминализации побоев в семье не соответствует действительности. Об этом заявил 9 декабря член экспертно-консультативного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, эксперт Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Александр Коваленин. Он выступил на открытом совещании на тему «Уроки кампании по продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Идёт ложь о том, что декриминализация ничего не дала. Это же очень интересный вопрос. На днях это рассказал [премьер-министр Дмитрий] Медведев. Сказал, что, по данным экспертов, декриминализация не привела к сокращению преступности, а наоборот, увеличила. Что это за эксперты?!» — удивился член экспертно-консультативного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

По словам Коваленина, в Общественной палате эксперты представили другие данные, подтверждающие эффект от меры.

«Совершенно однозначно декриминализация привела к росту привлекаемости за побои, и одновременно получился эффект на тяжких и особо тяжких преступлениях, что к побоям не относится, но сработало как профилактическая мера», — отметил он.

Эксперт назвал грубой ложью заявления о том, что декриминализация разрешила бить.

«Я недоумевал: как можно такую грубую ложь рассказывать в России, где люди живут и знают, что было два года назад — перевели побои из одного разряда наказуемости в другой», — заметил выступающий.

Он обратил внимание, что в законодательстве некоторых западных стран нет деления на уголовное и административное законодательства — «всё это crime». И при переводе, с точки зрения Запада, это начинает звучать как убирание запрета:

«Выходит, что феминистки не смотрят на то, что происходит в России, а только на то, что им говорит Запад. Только так можно объяснить, что они так беззастенчиво могут говорить, что декриминализация разрешила побои».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал тему декриминализации 116-й статьи УК РФ во время интервью телеканалам.

«Многие считают, подчеркиваю, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. Так считают и обычные люди, и эксперты, и представители правоохранительных органов. В любом случае, я думаю, в 21 веке никого не может утешить формула «бьёт — значит любит», это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире, на это нужно как-то реагировать», — сказал Медведев.

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