Курган, 9 декабря 2019, 20:03 — REGNUM Курганская область перекредитовалась в ноябре 2019 года на пять миллиардов рублей. Об этом заявил на заседании правительства 9 декабря 2019 года губернатор Зауралья Вадим Шумков.
Курганская область вновь взяла взаймы, чтобы снизить долговую нагрузку на бюджет и погасить дорогой коммерческий кредит. И 5 млрд рублей были взяты под более низкие проценты, отметил глава региона.
По данным управления финансов Курганской области, госдолг региона на ноябрь 2019 года составил 16,5 млрд рублей. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.
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