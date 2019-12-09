Курган, , 20:03 — REGNUM Курганская область перекредитовалась в ноябре 2019 года на пять миллиардов рублей. Об этом заявил на заседании правительства 9 декабря 2019 года губернатор Зауралья Вадим Шумков.

Курганская область вновь взяла взаймы, чтобы снизить долговую нагрузку на бюджет и погасить дорогой коммерческий кредит. И 5 млрд рублей были взяты под более низкие проценты, отметил глава региона.

«Это позволит сэкономить десятки миллионов рублей», — подчеркнул Вадим Шумков.

По данным управления финансов Курганской области, госдолг региона на ноябрь 2019 года составил 16,5 млрд рублей. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.

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