Рим, 9 декабря 2019, 19:50 — REGNUM Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова выступает против принятия так называемого «налога на газировку», об этом она заявила журналистам в понедельник, 9 декабря.
Речь идёт о дополнительном налогообложении для производителей прохладительных напитков с высоким содержанием сахара, средства предполагается направлять на нужды образования.
Введение такого налога, инициированного входящими в правящую коалицию либералами, не поможет АПК страны, а станет дополнительным бременем, считает министр.