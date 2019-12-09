Рим, , 19:50 — REGNUM Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова выступает против принятия так называемого «налога на газировку», об этом она заявила журналистам в понедельник, 9 декабря.

Речь идёт о дополнительном налогообложении для производителей прохладительных напитков с высоким содержанием сахара, средства предполагается направлять на нужды образования.

Введение такого налога, инициированного входящими в правящую коалицию либералами, не поможет АПК страны, а станет дополнительным бременем, считает министр.