Курган, , 19:32 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил в кратчайшие сроки централизовать закупки по социальным учреждениям, в первую очередь по детским садам. Недавнее повышение родительской платы в дошкольных учреждениях Кургана на 30% он назвал неуважением к людям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, ранее в Кургане разразился скандал: по планам администрации города плата за детский сад повышалась с 1 января 2020 года на треть. Губернатор Зауралья резко отменил данное решение и потребовал от чиновников внимательного отношения к повышению цен на услуги для населения.

» Люди же аргументированно возражают, что зарплаты на 30 процентов не выросли», — сказал Вадим Шумков обращаясь к главе Кургана Андрею Потапову.

И объяснил зауральским чиновникам, что при прямом коротком договоре на поставку продуктов и других необходимых вещей экономии нет, в отличие от централизованного договора, который заключается на весь год с крупным поставщиком.

«Если вы сэкономите 10% или даже 5% — это колоссальные деньги, которые вы не будете забирать у людей», — пояснил глава региона.

По мнению Вадима Шумкова любое повышение цен на услуги детально анализироваться, прежде чем вступить в силу.

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