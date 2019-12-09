Нью-Йорк, США, , 19:25 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали неделю торгов в «красной зоне», 9 декабря передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 28,01 пункта (0,10%), до 27 987,05 пункта, индекс S&P 500 снизился на 4,05 пункта (0,13%), до 3141,86 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,67 пункта (0,07%), до 8650,86 пункта.

Несмотря на надежды инвесторов, переговоры между США и Китаем на прошлой неделе не привели к подписанию предварительного торгового соглашения. При этом уже 12 декабря вступают в силу новые американские пошлины на китайские товары.

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