Москва, , 19:24 — REGNUM Центробанк РФ очень сильно запоздал с понижением ключевой ставки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее заседание в Банке России, на котором, как ожидается, будет вновь поднят вопрос о величине ключевой ставки в РФ.

«Центробанк очень сильно запоздал. Если вы сравните ставку в 6,5% с официальной инфляцией в 2,5%, то вы увидите, что так не может быть. Это недопустимая ситуация, — сказал Делягин. — Даже если допустить, что Банк России не верит официальной статистике и исходит из примерно пятипроцентной инфляции (что ближе к действительности), то ключевая ставка всё равно оказывается завышенной. Но политика Банка России направлена на всемерное стимулирование финансовых спекуляций».

А для спекуляций, как отметил Делягин, необходимо подавление реального сектора, чтобы деньги не отвлекались от спекулятивных рынков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк отмечает возможность перехода к более мягкой денежно-кредитной политике в ближайшие годы, однако это не значит, что регулятор будет постоянно снижать ключевую ставку.

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