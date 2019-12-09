Москва, 9 декабря 2019, 19:24 — REGNUM Центробанк РФ очень сильно запоздал с понижением ключевой ставки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее заседание в Банке России, на котором, как ожидается, будет вновь поднят вопрос о величине ключевой ставки в РФ.
А для спекуляций, как отметил Делягин, необходимо подавление реального сектора, чтобы деньги не отвлекались от спекулятивных рынков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк отмечает возможность перехода к более мягкой денежно-кредитной политике в ближайшие годы, однако это не значит, что регулятор будет постоянно снижать ключевую ставку.
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