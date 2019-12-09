Москва, , 19:14 — REGNUM Если Банк России понизит ключевую ставку до 6%, это немного ослабит кредитное рабство, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заседание Центробанка РФ, которое пройдёт 13 декабря и на котором, как ожидается, вновь обсудят величину ключевой ставки в РФ.

«Сейчас можно было бы снизить ключевую ставку до 6% и принять меры к тому, чтобы ограничить в России финансовые спекуляции, — сказал Делягин. — Но поскольку Банк России на последнее не способен, тогда надо просто снизить ставку до 6%. Это окажет некоторое незначительное воздействие на удешевление кредита, а вклады по депозитам и так обезоруживающе низки. Самое главное, что это немного ослабит кредитное рабство, немного облегчит ипотеку. Поэтому ключевую ставку надо понижать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых.

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