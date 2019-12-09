Москва, 9 декабря 2019, 19:14 — REGNUM Если Банк России понизит ключевую ставку до 6%, это немного ослабит кредитное рабство, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заседание Центробанка РФ, которое пройдёт 13 декабря и на котором, как ожидается, вновь обсудят величину ключевой ставки в РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых.
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