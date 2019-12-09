Москва, , 18:43 — REGNUM Ставка по ипотеке в 8,7%, скорее всего, будет недоступна для обычного заёмщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что в ряде российских банков ипотечные ставки находятся на уровне в 8,7%, что является «неплохим результатом». Однако, по мнению экономиста, обычный заёмщик сможет рассчитывать на ставку немногим ниже 10%, что следует из данных Центробанка России.

«Ещё раньше у ряда банков ставки по ипотеке могли быть ниже 8,7%. Важно отслеживать не минимальные ставки, а те ставки по ипотеке, которые могут получить в среднем заемщики. А в среднем ставка намного выше 8,7%. Центробанк эти данные публикует, в среднем за январь-октябрь 2019 года ставка по выданной ипотеке была около 10%», — сказал Надоршин.

По мнению экономиста, если власти действительно хотят вводить 120 млн метров жилья в 2024 году, ипотечную ставку предстоит снижать еще долго.

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